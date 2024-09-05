05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Siyonist İsrail ordusu Cenin Valiliğini kuşattı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:32
ABONE OL
Siyonist İsrail ordusu Cenin Valiliğini kuşattı

Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katleden İsrail ordusu Batı Şeria'da da kan döküyor. Terör ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Valiliğini kuşattığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör