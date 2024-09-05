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BM'den Yemen'de selden zarar görenlere yardım

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:51
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BM’den Yemen’de selden zarar görenlere yardım

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA), Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerden zarar gören yaklaşık 65 bin kişiye yardım ulaştırdığı belirtildi.

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