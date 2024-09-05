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Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu: Macron'dan flaş karar...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 15:05 Güncelleme: 05.09.2024 15:21
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Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu: Macron’dan flaş karar...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

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