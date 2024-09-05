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Netanyahu "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 21:22
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Netanyahu Gazze’de ateşkese çok yakınız iddiasını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin "Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamam olduğu" yönündeki söylemini reddederek, bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığını ifade etti.

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