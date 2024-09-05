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Batı Şeria'da "geniş çaplı" İsrail katliamı sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:04
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Batı Şeria’da geniş çaplı İsrail katliamı sürüyor

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 39 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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