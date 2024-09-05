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Güney Afrika ülkelerinde "M çiçeği salgını" toplantısı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:27
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Güney Afrika ülkelerinde M çiçeği salgını toplantısı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi 16 ülkenin sağlık bakanları, M çiçeği salgınına yönelik tedbirleri değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı yaptı. İşte toplantı kapsamında alınan kararlar...

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