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Katil İsrail'den Batı Şeria'da patlayıcılı saldırı! Evleri havaya uçurdular

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:57
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Katil İsrail’den Batı Şeria’da patlayıcılı saldırı! Evleri havaya uçurdular

7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail Gazze'de katliam saldırıları düzenliyor. Soykırım saldırıları devam ederken işgalciler bu kez Batı Şeria'ya göz dikti. Bölgede saldırılar düzenleyen katil ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

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