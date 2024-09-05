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BM'den İsrail'e Gazze tepkisi: İmkan sağlamakla yükümlüsünüz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:00
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BM’den İsrail’e Gazze tepkisi: İmkan sağlamakla yükümlüsünüz

İsrail'in Gazze'de gıda dağıtımını devralma isteğiyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, buna ilişkin BM'yle iletişime geçilmediğini ya da bir plan paylaşılmadığını ifade etti. Dujarric, "Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü." açıklamasında bulundu.

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