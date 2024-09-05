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Katil İsrail ordusu Tulkerim’de pusuya düşürüldü!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:08
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Katil İsrail ordusu Tulkerim’de pusuya düşürüldü!

Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Tulkerim Tugayı, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde pusuya düşürdüğü bir grup İsrail askerini öldürdüğünü ya da yaraladığını açıkladı.

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