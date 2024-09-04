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Hamas İsrail katliamında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Tek sorumlusu Netanyahu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:57 Güncelleme: 04.09.2024 23:59
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Hamas İsrail katliamında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Tek sorumlusu Netanyahu

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, dünyanın dört bir yanından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Filistin'de direnişini sürdüren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv yönetimini suçlayan iki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı.

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