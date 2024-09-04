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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 08:45 Güncelleme: 04.09.2024 09:20
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını verdi

Reuters'ın haberine göre Ukrayna hükümetinde büyük bir değişim yaşanacak. En az altı üst düzey ismin görevinden ayrılacağı konuşulurken istifa eden isimler arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da olduğu iddia edildi.

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