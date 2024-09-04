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Katil İsrail kana doymuyor! Gece boyunca saldırdılar

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 10:59
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Katil İsrail kana doymuyor! Gece boyunca saldırdılar

Katil İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırı düzenledi. Terör ordusunun düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

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