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Hamas'tan ateşkes açıklaması: ABD İsrail'i korumayı amaçlıyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:32
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Hamas’tan ateşkes açıklaması: ABD İsrail’i korumayı amaçlıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

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