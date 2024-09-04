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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 13:13
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Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'nde sivil katliamı gerçekleştiren İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

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