04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 21 kişi kayıp

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.09.2024 18:12
ABONE OL
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 21 kişi kayıp

İtalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3’ü çocuk toplam 21 kişi kayboldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör