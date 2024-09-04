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ABD'de okula silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 19:46 Güncelleme: 04.09.2024 20:36
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ABD’de okula silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki lisede silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Okula silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda yaralının olduğu saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

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