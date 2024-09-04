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ABD Adalet Bakanlığı'ndan 6 Hamas lideri hakkında iddianame

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:28
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ABD Adalet Bakanlığı’ndan 6 Hamas lideri hakkında iddianame

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı.

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