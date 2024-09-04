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BM'den Gazze vurgusu: Vahşet sınır tanımıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:28
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BM’den Gazze vurgusu: Vahşet sınır tanımıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze'deki vahşetin sınır tanımadığını belirtti.

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