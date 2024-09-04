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ABD'li senatörden Hamas lideri Yahya Sinvar'a ölüm tehdidi! "Seni yargılamayacağız öldüreceğiz"

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:21 Güncelleme: 04.09.2024 23:44
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ABD’li senatörden Hamas lideri Yahya Sinvar’a ölüm tehdidi! Seni yargılamayacağız öldüreceğiz

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham skandal ifadelere imza attı. Graham, 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazandıkları takdirde, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a tehditte bulunarak "Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz." dedi.

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