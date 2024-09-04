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ABD'den flaş ateşkes açıklaması! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 00:57 Güncelleme: 04.09.2024 01:20
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ABD’den flaş ateşkes açıklaması! Zamanı geldi diyerek duyurdu

Gazze'de işgalcilerin soykırım saldırıları ile on binlerce masum katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrailli 6 esirin ölümü ile ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin "Bu anlaşmayı kesinleştirmenin zamanı geldi." dedi.

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