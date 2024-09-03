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İsrail'de ortalık toz duman! Hükümete karşı halk ihtilali mi başlatıldı?

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Giriş: 03.09.2024 22:55
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İsrail’de ortalık toz duman! Hükümete karşı halk ihtilali mi başlatıldı?

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Peş peşe gelen “sokağa çıkın” çağrılarının ardından Tel Aviv başta olmak üzere Hayfa ve Batı Kudüs’te yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur hükümete karşı oluşan halk ihtilalini canlı yayında anlattı A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ise yaşanan ayaklanma hakkında analizde bulundular.

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