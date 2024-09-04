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BM acı bilançoyu açıkladı: 1 haftada 30 Filistinliyi öldürdü

Giriş: 04.09.2024 20:31
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BM acı bilançoyu açıkladı: 1 haftada 30 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sadece 1 haftada aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi öldürdüğünü, bunun Kasım 2023'ten bu yana bölgede 1 haftada kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunu bildirdi.

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