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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Okul ve hastane vuruldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:56 Güncelleme: 03.09.2024 16:01
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Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı! Okul ve hastane vuruldu

Ukrayna ile Rusya arasında savaş sürüyor. Ukrayna kaynakları, Poltava bölgesine Ruslar tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 41 kişi ölürken, 180 kişi yaralandı.

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