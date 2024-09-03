03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail ordusundan BM'ye skandal 'Cenin' engeli

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:31
ABONE OL
İsrail ordusundan BM’ye skandal ’Cenin’ engeli

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altında olan Batı Şeria'daki Cenin kentine bir değerlendirme misyonu göndermesini engellediğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör