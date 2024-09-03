Manş Denizi’nde göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

1 HAFTADA 2 BİNİ AŞKIN GÖÇMEN GEÇTİ

Manş Denizi'ndeki yasadışı göç faaliyetleri hem Fransa hem de İngiltere için öncelikli konular arasında yer alıyor. İngiltere hükümetinin verilerine göre, son 7 gün içinde 2 binden fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye geçti.

İLK FACİA DEĞİL!

Dünyanın en işlek geçiş yollarından biri olan Manş Denizi'ndeki güçlü akıntılar küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor. Ağustos ayında, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu iki kişinin cansız bedeni bulunmuştu.