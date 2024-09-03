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Manş Denizi'nde göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 17:39 Güncelleme: 03.09.2024 17:46
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Manş Denizi’nde göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

Göçmenlerin İngiltere'ye geçme hayali faciayla sonlandı. Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmen teknesi Manş Denizi’nde battı.Korkunç olayda 12 göçmen hayatını kaybederken kaybolan göçmenlerin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmen teknesinin Manş Denizi'nde batması sonucu 12 göçmen hayatını kaybetti.

Manş Denizi'nde Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmen teknesi battı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaşanan olayda en az 12 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin, olayın ardından kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Fransız Bakan, olayın yaşandığı Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer kentine gideceğini açıkladı.

1 HAFTADA 2 BİNİ AŞKIN GÖÇMEN GEÇTİ

Manş Denizi'ndeki yasadışı göç faaliyetleri hem Fransa hem de İngiltere için öncelikli konular arasında yer alıyor. İngiltere hükümetinin verilerine göre, son 7 gün içinde 2 binden fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye geçti.

İLK FACİA DEĞİL!

Dünyanın en işlek geçiş yollarından biri olan Manş Denizi'ndeki güçlü akıntılar küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor. Ağustos ayında, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu iki kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

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