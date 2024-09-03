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Kongo'da cezaevinde büyük firar girişimi: 129 kişi öldü!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:09
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Kongo’da cezaevinde büyük firar girişimi: 129 kişi öldü!

Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da bir cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişinin öldüğü bildirildi. Uluslararası Af Örgütüne göre, Kongo'nun 1500 kapasiteli Makala Cezaevinde çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden fazla mahkum bulunuyor.

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