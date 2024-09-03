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Çin'de okul servisi öğrenci ve velileri biçti! Ölü ve yaralılar var

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:57
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Çin’de okul servisi öğrenci ve velileri biçti! Ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde, kontrolden çıkan okul servisinin bir lisenin önünde bekleyen öğrencilere ve velilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

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