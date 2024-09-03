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İsrail istihbaratı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'yi ifadeye çağrıldı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:28
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İsrail istihbaratı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri’yi ifadeye çağrıldı!

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katletti. Terör ordusu Batı Şeria'da da soykırım yaparken, İsrail istihbaratı, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı.

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