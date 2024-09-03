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Kırklareli'nde göçmen operasyonu!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:38
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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