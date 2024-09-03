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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:26
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’da bir çocuğu öldürdü!

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yönelik devam eden baskınları sırasında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, çocuğun babasını yaraladığı bildirildi.

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