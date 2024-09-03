ABD Başkanı Biden'a Gizli Servis'ten yasak! "Çok tehlikeli..."
ABD'de Gizli Servis tarafından Joe Biden'a bir yasak geldi. ABD Başkanı, kalabalık yerlere gitmesine izin verilmediğini söyledi. Gizli Servis'in "çok tehlike olduğu gerekçesiyle" bu kararı aldığı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.
Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.
"GİZLİ SERVİS İZİN VERMİYOR"
Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.
Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.
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