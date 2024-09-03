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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den Türkiye'ye veda mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:02
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den Türkiye’ye veda mesajı

Türkiye'de görev süresi tamamlanan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake veda paylaşımı yaparken Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda üstlendiği rolden dolayı minnettar olduklarının altını çizdi. İşte detaylar...

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