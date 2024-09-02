Rusya’dan Türkiye-Suriye ilişkilerine vurgu: Destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, Amerikan askeri birliklerinin burada bulunduğuna işaret ederek "Bu, Suriye'deki durumu doğrudan etkiliyor. Bu, Fırat'ın doğusunda oluşan durumun nedeni." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tanif yerleşim biriminin civarında 55 kilometre çapında bölge oluşturduğunu anımsatan Lavrov, Amerikalıların bu bölgede terörle mücadele alanında sorunları çözmediklerini, "yarı devlet" oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Lavrov, "Bu bölgede petrol ve doğal gaz yatakları, verimli tarım arazileri bulunuyor. Burası acımasızca sömürülüyor. Amerikalılar ve uşakları, petrol, doğal gaz ve tahılı buradan çıkarıyor ve satıyor. Bu paralar Suriye'nin bütçesine gitmiyor, ayrılıkçılığı ve yarı devletin oluşturulmasını teşvik etmek için kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin ilişkilerine değinen Lavrov, "Amerikalılar, kendi oyunlarında Kürtleri kullanıyor ve onlara oynuyor. Kürtler, geleceğinin birleşik Suriye'de olduğunu anlamalı. Amerikalıların onlara yardım edeceğini ummamaları, Suriye hükümetiyle anlaşmaya varmaları, ulusal azınlık olarak hakları konusunda anlaşmaları gerekiyor." dedi.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu konuda diyalog vardı ve bu diyaloğu teşvik ediyorduk. Daha sonra Amerikalılar, Kürtleri, hükümetle etkileşim kurmak yerine gerginliği artırmanın daha iyi olduğuna ikna etti. Kürt meslektaşlarımızla temaslarımızda, onlara kendi halkına, ulusal diyaloğa değil, ABD'nin vaatlerine güvenmeye karar veren Afgan yönetiminin başına gelenleri hatırlatıyoruz. Amerikalılar, bir gecede onları tek başına bıraktı. Kürt ortaklarımızın, Suriye'ye yakın olan bu ülkenin tarihi deneyimini dikkate alacaklarını, Şam ile birleşik Suriye devletinde yaşama şartları konusunda ulusal diyaloğu kurma ve anlaşma yoluna gireceklerini umuyorum."