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İsrail'de ateşkes baskısı artıyor! Ülkede genel grev başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:24 Güncelleme: 02.09.2024 16:58
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İsrail’de ateşkes baskısı artıyor! Ülkede genel grev başladı

İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına devam ediyor. İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail'de yaşanan ayaklanmayı A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...

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