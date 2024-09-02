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Papua Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 00:03
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Papua Yeni Gine’de 6,4 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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