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Hamas duyurdu: Gazze'deki 6 esir İsrail bombardımanı sonucu öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 22:50
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Hamas duyurdu: Gazze’deki 6 esir İsrail bombardımanı sonucu öldü

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ölü bulduğu İsrailli 6 esirin, İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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