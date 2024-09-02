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İsrail'de yüz binler sokakta öfke dorukta! Eylemciler Netanyahu'nun evini bastı

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Giriş: 02.09.2024 23:01 Güncelleme: 02.09.2024 23:25
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İsrail’de yüz binler sokakta öfke dorukta! Eylemciler Netanyahu’nun evini bastı

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Hamas Refah’ta bulunan esirlerin İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklarken İsrail’de isyan ateşi yandı. Peş peşe gelen “sokağa çıkın” çağrılarının ardından 700 bin İsrailli sokaklara döküldü. Netanyahu’nun sonunu getirecek ayaklanmaya dair gelişmeleri olay yerinden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı ve uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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