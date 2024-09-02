03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'de tansiyon düşmüyor! Katil Netanyahu'ya Hamas'tan esir mesajı! "Tabutları döner"

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 23:56 Güncelleme: 03.09.2024 00:27
ABONE OL
İsrail’de tansiyon düşmüyor! Katil Netanyahu’ya Hamas’tan esir mesajı! Tabutları döner

Gazze'de Ekim ayından bu yana soykırım saldırıları sürerken katliamın sorumlusu işgalci Netanyahu ateşkes ve takas anlaşmasına yanaşmıyor. Bu durum İsrail'de halkı sokaklara döktü. Geçtiğimiz günlerde işgal ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu. İsrail'de fitili ateşleyen bu gelişmeyle katil Netanyahu'ya ülkesinde tepkiler sürerken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, işgalci başbakanın esir takası anlaşması yerine askeri baskılarla kurtarma ısrarının esirleri tabutlarla evlerine gönderme anlamına geldiğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör