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Brezilya’da mahkeme X yasağını onadı! VPN kullananlara ceza

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.09.2024 20:54
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Brezilya’da mahkeme X yasağını onadı! VPN kullananlara ceza

Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin 5 üyeli heyeti bugün yapılan oylamayla Yargıç Alexandre de Moraes’in X’e getirdiği erişim yasağı kararını onadı.

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