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ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Maduro'nun uçağına el konuldu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 00:51 Güncelleme: 03.09.2024 00:58
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ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Maduro’nun uçağına el konuldu

ABD,Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduğunu duyurdu. ABD'nin "Yaptırımları deldiği gerekçesiyle" yaptığı bu hamle iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.

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