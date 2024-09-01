İsrail’den sistematik soykırım! Sağlık sistemine abluka...

Batı Şeria'nın Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun kentteki hastane ve sağlık merkezlerine uyguladığı ablukanın son bulmasını istedi.

Cenin Hastanesi'nin abluka altında olduğuna dikkati çeken Ebu Rubb, "Hastanede refakatçileriyle birlikte 180 hasta ve 75 personel, gıda ve ilaçtan yoksun." dedi.

İSRAİL KENTİN ALTYAPISINI HEDEF ALIYOR

Cenin kentinin 7 Ekim 2023'ten bu yana 12'nci kez işgale maruz kaldığını belirten Ebu Rubb, İsrail'in başlattığı bu son saldırıların öncekilere göre "en sert ve kapsamlısı" olduğunu, kentin altyapısının tümüyle hedef alındığını söyledi.

Ebu Rubb, "İsrail hükümeti, bu şekilde baskılarla mülteci kamplarından zorunlu göçü hedefliyor." dedi.

Cenin kentinin 4 ana bölgeye ayrıldığını ve tümünün kapatıldığını belirten Ebu Rubb, ayrıca evlerde büyük tahribat yapıldığını ve sahada halkın sorguya çekildiğini ifade etti.