İbrahim Reisi’nin öldüğü kazanın nedeni belli oldu





SABOTAJ BELİRTİSİ BULUNMADI

Raporda, "Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır" denildi.

Helikopterin kalan parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisi bulunamadığı aktarılan raporda, "Öte yandan Adli Tıp inceleme raporuna göre, cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

"PİLOTUN ACİL BİR DURUM BİLDİRMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Meteoroloji raporlarının da dikkatle incelendiği belirtilen raporda, "Kaza günü bölgedeki hava şartlarının, özellikle yoğun sis oluşumu gibi olumsuz faktörlerin, olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Helikopterin kabin içi ses kayıtları ve uçuş veri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde ise pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



"KAZANIN ANA SEBEBİ İKLİM ŞARTLARI"

Raporda, "Tüm bu bulgular ışığında, kazanın ana sebebinin "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ile "aniden yükselen yoğun sis tabakası" olduğu belirtilmiş ve helikopterin bu olumsuz hava şartları nedeniyle dağa çarparak düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, kazanın tüm detaylarıyla aydınlatıldığı ve teknik, operasyonel veya dışsal bir etkenin kazaya sebep olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.