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İsrail askerlerinden Batı Şeria'da katliam: 2 Filistinliyi daha öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:52
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İsrail askerlerinden Batı Şeria’da katliam: 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü.

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