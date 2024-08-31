31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yemen'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 00:34 Güncelleme: 31.08.2024 00:56
ABONE OL
Yemen’de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz net bir açıklama yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör