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Brezilya’da kilisede facia! Çatısı çöktü 2 kişi öldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 00:20 Güncelleme: 31.08.2024 00:29
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Brezilya’da kilisede facia! Çatısı çöktü 2 kişi öldü

Brezilya’nın Recife şehrindeki bir kilisede gıda dağıtımı yapılırken çatıda çökme meydana geldi. Yaşanan korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken Pernambuco Valisi Yardımcısı enkazda arama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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