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Brezilya'dan X'e erişim engeli: Yasal temsilci atayın çağrısı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 08:11 Güncelleme: 31.08.2024 08:15
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Brezilya’dan X’e erişim engeli: Yasal temsilci atayın çağrısı

Brezilya Yüksek Mahkemesi Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e Brezilya'da yasal temsilci atamadığı için erişim yasağı getirdi. Diğer yandan temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı kaydedildi. Elon Musk ise alınan kararın siyasi bir karar olduğunu savundu. İşte detaylar...

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