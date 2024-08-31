31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya Donetsk'te Kirovo yerleşim birimini ele geçirdi!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:54
ABONE OL
Rusya Donetsk’te Kirovo yerleşim birimini ele geçirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kirovo yerleşim biriminin, Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör