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Katil İsrail ordusu son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:50
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Katil İsrail ordusu son 48 saatte 89 Filistinliyi öldürdü!

Son dakika haberine göre Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 89 kişiyi öldürdüğü, 205 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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