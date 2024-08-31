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Pakistan'da aşırı yağışlar ve seller nedeniyle en az 20 kişi öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:57
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Pakistan’da aşırı yağışlar ve seller nedeniyle en az 20 kişi öldü

Pakistan'ın bazı eyaletlerinde aşırı yağışlar ve yol açtığı seller sebebiyle son 24 saatte en az 20 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

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