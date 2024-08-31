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Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle OHAL ilan edildi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:21 Güncelleme: 31.08.2024 15:22
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Yunanistan’ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle OHAL ilan edildi

Yunanistan'da tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

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